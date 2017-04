Nivea удалила картинку со словами «Белое — это чистота» со страницы в Фейсбуке после обвинений в расизме. Изображение рекламировало новый дезодорант, не оставляющий белых следов на одежде. Картинка сопровождалась текстом: «Сохраните чистоту, сохраните яркость. Не позволяйте ничему разрушить их». Об этом сообщает BBC.

По словам BBC, в комментариях под постом многие ультраправые активисты начали писать, что «теперь будут пользоваться товарами Nivea» и выкладывать фотографии Гитлера. После этого картинка стала вирусной в интернете.

Nivea тестирует новый рынок

Компания удалила картинку со своей страницы и извинилась. В пресс-службе признали, что иллюстрация создаёт «ложное впечатление» и удалили запись. В комментариях в соцсетях бренд подчеркивал, что ценит разнообразие и равенство.

@starfishkegels The NIVEA Middle East post was not meant to be offensive. We apologise and it's been removed. NIVEA truly values diversity and equality ????