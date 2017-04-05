Иллюстрация: скриншот поста

 

Nivea удалила картинку со словами «Белое — это чистота» со страницы в Фейсбуке после обвинений в расизме. Изображение рекламировало новый дезодорант, не оставляющий белых следов на одежде. Картинка сопровождалась текстом: «Сохраните чистоту, сохраните яркость. Не позволяйте ничему разрушить их».  Об этом сообщает BBC.

По словам BBC, в комментариях под постом многие ультраправые активисты начали писать, что «теперь будут пользоваться товарами Nivea» и выкладывать фотографии Гитлера. После этого картинка стала вирусной в интернете.

 

Nivea тестирует новый рынок

 

Компания удалила картинку со своей страницы и извинилась. В пресс-службе признали, что иллюстрация создаёт «ложное впечатление» и удалили запись. В комментариях в соцсетях бренд подчеркивал, что ценит разнообразие и равенство.

 

Мы принесли свои извинения и удалили запись. Nivea действительно ценит разнообразие и равенство. 

Реклама была ориентирована на покупателей с Ближнего Востока. Пользователи Твиттера посчитали, что слоган можно расценить как пропаганду расизма. 