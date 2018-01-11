Вслед за The Weeknd от сотрудничества с ритейлером отказался американский рэпер G-Eazy

Американский рэпер G-Eazy заявил, что отменяет свое сотрудничество с H&M из-за резонансного расистского скандала. Он отказался от работы с компанией вслед за The Weeknd, который тоже таким способом отреагировал на рекламу бренда.

«В последние месяцы я с нетерпением ждал выхода моей коллекции и сотрудничества с H&M. К сожалению, увидев вчера эту возмутительную фотографию, моя радость относительно нашей кампании быстро улетучилась, и я решил, что теперь наше партнёрство должно закончиться», - написал G-Eazy в своем Instagram.

Рэпер также сообщил, что в 2018 году неприемлемо расовое и культурное неравенство, поэтому он не хочет связывать своё имя с этой компанией. G-Eazy готовил совместную капсульную коллекцию со шведским брендом одежды, выход которой был намечен на март этого года. Для H&M коллаборации с популярным музыкантами и другими популярными брендами – привычная практика, но расистский скандал существенно повлиял на репутацию компании. Теперь это должно послужить уроком другим, отметил G-Eazy.

Ранее H&M опубликовала фото детской коллекции, на одной из которых темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях». Фото вызвало бурю негодования и обвинения в расизме, что грозит бренду большими репутационными потерями. В итоге снимок был удален, а компания принесла свои извинения, однако скандал вокруг инцидента не утихает.