Стороны объявили о закрытии сделки



Фото: пресс-служба "М.Видео"

Группа «Сафмар» Гуцериевых и Шишханова закрыла сделку по покупке 57,7% «М.Видео». Свою долю продали основной владелец ритейлера Александр Тынкован и его партнеры. Сумма сделки составила примерно 725 млн долларов (из расчета 7 долларов за акцию). Ранее ФАС разрешила «Сафмар» приобрести 100% сети бытовой техники и электроники.

О сделке стало известно в декабре 2016 года. Перед этим финансовая группа стала владельцем другого крупного игрока — компании «Эльдорадо».

Новый собственник планирует объединить свои розничные активы. Для этого на базе ПАО «М.Видео» будет создана управляющая компания «Сафмар Ритейл». Под ее управлением окажутся «М.Видео», «Эльдорадо» и проект-маркетплейс Goods.ru. «М.Видео» и «Эльдорадо» сохранят собственный менеджмент и продолжат развиваться отдельно.

Александр Тынкован останется генеральным директором «М.Видео» и — в дальнейшем — «Сафмар Ритейл». Он возглавит правление компании и вместе с Павлом Бреевым будет выдвинут в Совет директоров. В будущем партнеры выкупят 20% «Маркетплейса».

Основатель «Сафмара» Михаил Гуцериев заявил, что два сильных бренда помогут «Сафмар Ритейл» стать ведущим игроком в секторе непродовольственной розницы в России. По требованию ФАС группе придется закрыть 2–3% магазинов в Астраханской области и Дагестане, однако компания уверена, что это не скажется на ее бизнесе.