Во всех российских гипермаркетах Metro Cash & Carry откроются зоны торговой сети



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C октября во всех российских гипермаркетах Metro Cash & Carry откроются торговые зоны Media Markt - всего 84 новых точки, сообщают «Ведомости».

Компании подписали соглашение о создании проекта «магазин в магазине» и предоставлении площади до 1000 кв. м в торговых центрах Metro, в которых будет продаваться стандартный набор «электронного» сегмента: смартфоны, ноутбуки, телевизоры и бытовая техника. Оплатить товары можно будет на кассе вместе с другими товарами. В самом Metro из техники останется только профессиональное оборудование для гостиниц, кафе и торговых заведений.

Пилотный проект запустили два года назад. На данный момент Media Markt работает в четырех центрах Metro в Москве, Екатеринбурге, Архангельске и Белгороде. Продажи техники в таких магазинах выросли вдвое. Сообщается, что за счёт Metro Media Markt удвоит сеть своих магазинов в России. На данный момент под брендом открыто 50 торговых площадок в 26 российских городах.

Эксперты уверены, что выживать на рынке розничных продаж электроники все сложнее, так как многие клиенты уходят в онлайн. Кроме того, объединение «М.видео» с «Эльдорадо» также усложнило положение MediaMarkt, который за год не открыл ни одной новой точки. Теперь бренд получил окно для расширения. Отмечается, что в магазины Metro можно попасть только по специальной карте, что немного сужает охват.

http://www.sostav.ru/publication/tekhnosila-i-eldorado-solyutsya-voedino-26929.html

Такое сотрудничество выгодно и Metro. Продажи непродовольственных товаров сократились и нужно задействовать ставшие неэффективными площади, сообщает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: «Размещение Media Markt позволяет улучшить ассортимент и может поднять посещаемость».