В правительстве собираются упростить процедуру



Depositphotos

На портале госуслуг может появиться новая услуга — выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Законопроект обсудили в правительстве, он получил одобрение со стороны Комиссии по законопроектной деятельности.

Поправки в закон «О рекламе» подготовила ФАС. Они позволяют подавать заявление на выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в электронной форме. Это можно будет сделать через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Принятие законопроекта упростит процесс предоставления услуги, сообщает кабмин. Инициативу планируется рассмотреть на заседании правительства.

Напомним, Москва уже перевела оформление и аннулирование разрешений в электронный вид. Для получения документа юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо воспользоваться порталом городских услуг.