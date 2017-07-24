Больше всего могут пострадать печатные СМИ, которые теряют рекламные доходы и вынуждены закрываться



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В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2018 год и на перспективу до 2020 года, который предусматривает экономию в нескольких сферах, в том числе снижение затрат на СМИ, сообщает Ассоциация распространителей печатной продукции, знакомая с проектом.

В 2017 году государственные расходы на СМИ должны составить 80 млрд., в 2018 – 68 млрд., а в 2020 – 65 млрд. рублей. В эту сумму входит финансирование государственных теле- и радиоканалов, а также официальных печатных СМИ. Отмечается, что в проект, в частности, не заложены субсидии «Почте России» на доставку подписных изданий населению. «Во всем развитом мире это делается, даже в маленькой Албании, а в великой России с её гигантскими расстояниями подобные меры поддержки подписки отменены с 2014 года», – возмущаются в Ассоциации, отметив, что в Латвии выделяется около двух миллионов евро в год на доставку прессы.

В России подписываться на газеты и журналы выходит дороже, чем покупать их в рознице, что приводит к значительному снижению объёма тиражей. Решить эту проблему могли бы госсубсидии, полагают в АРПП. По словам представителей Ассоциации, два года назад на встрече главредов печатных СМИ с президентом, Путин одобрил просьбу вернуть госсубсидии на доставку подписных изданий населению в размере 4 млрд. рублей в год. Однако в Минфине и Правительстве его поручение проигнорировали.

«Напомним, что если этого не случится, подписка на прессу в России будет умирать по-прежнему, и это станет ударом не только по образованию, культуре и духовности населения, но и по всей системе информационной безопасности страны и, как показывают исследования, негативно повлияет на явку россиян на выборы президента РФ», – говорят в АРПП.

В последнее время печатные СМИ переживают не простые времена. Доходы издательств от рекламы значительно снизились, в связи с существующими рекламными запретами и тем, что рекламодатели предпочитают размещаться в интернете и на цифровых носителях. По расчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, если в 2014 году печатные СМИ получили от рекламы 8,4 млрд. руб., то в 2016 году — 5,4 млрд. В связи с тяжелым положением многие издания вынуждены отказаться от печатных версий.