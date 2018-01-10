Также планируется ограничение рекламы сладких газированных напитков и жирных полуфабрикатов

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил приравнять электронные сигареты к обычным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Николая Герасименко.

Как рассказал на пресс-конференции Герасименко, на данный момент парламентариями уже запланирована «целая серия» различных законопроектов, касающихся стимулирования здорового образа жизни.

«У нас наступает период демографического спада, и особенно волнует высокая смертность среди трудоспособного возраста, в котором больше всего как раз потребляют алкоголь, курят, избыточный вес имеют»,— подчеркнул Герасименко.

Кроме того, в рамках обсуждения здорового образа жизни также будет поднят вопрос введения ограничений на рекламу сладких газированных напитков, жирных полуфабрикатов и акцизов на их распространение.

Ранее Министерство здравоохранения предложило запретить курение в коммунальных квартирах и в автомобилях с детьми, а также курение кальянов на предприятиях общественного питания с 1 июня 2018 года.