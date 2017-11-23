Ведомство подготовило очередные поправки в антитабачный закон



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Минздрав подготовил несколько поправок в антитабачный закон, среди которых — запрет на кальяны в ресторанах, на курение в коммунальных квартирах и в автомобилях с детьми.

Сейчас закон ограждает от табачного дыма школы, детские площадки, парадные жилых домов. Он также запрещает курить на расстоянии 15 метров от вокзалов, станций метрополитена и аэропортов. Курение предлагают также запретит и в помещениях коммунальных квартир, и в присутствии лиц, возражающих против этого. Кроме того, нельзя будет курить в на остановках общественного транспорта, а также в личном транспортном средстве в присутствии детей.

Запрет коснётся и курения кальянов в кафе и ресторанах. Минздрав объясняет свою позицию тем, что в последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей. Достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси для кальяна табак или нет.

Кроме того, ведомство предлагает установить требования к площади магазинов и павильонов, в которых осуществляется розничная продажа табачной продукции. Магазины, торгующие табачной продукцией, должны иметь помещения не менее 50 квадратных метров. Разработаны отдельные требования к ящикам для хранения сигарет.

Предполагается, что федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2018 года, пункт о запрете на использование кальянов в заведениях общепита вступит в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что в России уже изменился дизайн сигаретных пачек. Согласно новым правилам, изображения, предупреждающие о вреде курения, будут наноситься на обе стороны упаковки, и занимать не менее 50 процентов от ее площади