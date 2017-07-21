Cредства обхода блокировок (VPN, proxy, анонимайзеры) станут вне закона уже с 1 ноября 2017 года



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Госдума сегодня приняла в третьем окончательном чтении законопроекты о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеры) и о запрете использования средств обхода блокировок (VPN, proxy, анонимайзеры).

Новый закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов идентифицировать пользователя (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Принятый закон об анонимайзерах предусматривает их запрет и блокировку VPN-сервисов, которые не ограничивают доступ к страницам по требованию Роскомнадзора. Отслеживать анонимайзеры и сообщать о них ведомству будут МВД и ФСБ. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.