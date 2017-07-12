Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму



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Депутаты от "Единой России" внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки к действующему закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязывающие соцсети и мессенджеры, количество пользователей которых на территории РФ превышает 2 млн, создавать представительства в России.

Из документа следует, что филиалы должны будут отслеживать и удалять из соцсетей и мессенджеров материалы, направленные на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также прочую ненадлежащую информацию в течение суток. При этом представительствотдолжно будет обеспечить удаление не только самой информации, но и ее копий из соцсети, а также хранение в течение трех месяцев эту удаленную информацию.

За невыполнение этих требований компаниям грозит штраф от 30 до 50 млн рублей. Депутаты предлагают ввести в действие эти нормы с 1 января 2018 года.

Напомним, что с 2014 года все соцсети и мессенджеры должны проходить регистрацию в Роскомнадзоре. В мае этого года Роскомнадзор потребовал от Telegram зарегистрироваться в России. После угрозы блокировки создатель сервиса Павел Дуров предоставил регистрационные данные.