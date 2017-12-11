В рамках проекта хостинг договорился о сотрудничестве с Warner Music Group

Видеохостинг YouTube собирается запустить платный сервис для прослушивания музыки. Стриминговый аудио-сервис Remix появится в марте 2018 года, сообщает The Verge.

В рамках нового проекта YouTube договорился о сотрудничестве с Warner Music Group. Также идут переговоры с Sony Music Entertainment и Universal Music Group. Работа сервиса будет строиться по аналогии с существующими Google Music, Apple Music, «Яндекс Музыка».

Remix упростит процесс воспроизведения видеозаписей и музыкальных композиций, загруженных на сайт. Предполагается, что сервис будет иметь много преимуществ над своими конкурентами, так как YouTube располагает огромной аудиторией. Каждый месяц около миллиарда пользователей слушают музыку на YouTube.

Стоимость нового сервиса пока не называется и то, чем именно новый ресурс будет отличаться от уже существующих пока неизвестно.

Новый сервис станет третьим подобным, запускаемым Google. В 2011 году компания представила Google Play Music, а в 2014 — YouTube Music Key, который был позже переименован в YouTube Red.