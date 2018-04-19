Ранее сервисы компании можно было использовать в качестве proxy

Американская компания Google закрыла возможность обхода блокировки сайтов с помощью своих серверов. Теперь разработчикам не удастся использовать её ресурсы в качестве маскировки, сообщает The Verge.

Для этого Google отказалась от техники доменного фронтирования, которая позволяла обращаться к ресурсу Google и перенаправлять через него запросы к заблокированным цензурой сайтам.

По словам представителя корпорации, они давно задумывались об обновлении сети. Новые изменения затронут все сервисы и помогут избежать многих технических проблем.

«Google никогда не поддерживала фронтинг как отдельную возможность, однако функцией всё равно пользовались из-за особенностей нашего ПО. Мы постоянно совершенствуем нашу сеть и отключение фронтинга — часть запланированных изменений», — сообщил представитель компании.

Технические возможности Google использовали в России для обхода блокировки запрещённой интернет-рации Zello и мессенджера Telegram.