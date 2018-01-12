Корпорация использовала CES 2018 для продвижения голосового помощника

С помощью Google Assistant можно сделать миллион вещей, утверждает Google. Корпорация продемонстрировала это на международной выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, где умные устройства со встроенными голосовыми помощниками были в центре всеобщего внимания.

Жители и гости Лас-Вегаса заметили приготовления Google задолго до открытия выставки. Сначала над причудливым павильоном, повторяющим принт на приглашении Google, появилась конструкция Hey Google. Потом компания забрендировала два монорельсовых поезда. Вскоре, свидетельствует Techcrunch, Google был везде. Его присутствие было заметно еще на подъезде к конгресс-центру Лас-Вегаса, где проходила выставка.

Еще больше посетители CES 2018 удивились, когда увидели огромный автомат по продаже жевательной резинки. К нему быстро выстроилась очередь желающих задать вопрос Google Assistant и получить приз, сообщает Adweek. Кроме того, вокруг парковки компания установила три игровых площадки.

Google не впервые запускает такие масштабные проекты. Не менее заметным было присутствие компании на прошлогоднем Mobile World Congress. Брендирование CES 2018 выглядит логичным шагом: здесь присутствуют основные партнеры — Sony, HTC, Lenovo, LG, а высокая конкуренция требует высокой активности. Сейчас главным конкурентом домашних систем Google Home и помощника Google Assistant являются бюджетные Amazon Echo с Alexa.