Что посмотреть маркетологу на международной выставке потребительской электроники CES 2018

В Лас-Вегасе открылась международная выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES). Участники и посетители традиционно рассматривают мероприятие как «ярмарку тщеславия», ведь здесь можно продемонстрировать самые смелые концепты и ознакомиться с трендами из мира техники. Заглянуть в будущее пытаются и маркетологи, перед которыми CES ежегодно открывает новые возможности. Их задача — понять, как новые технологии меняют потребительское поведение, изучить их и применить на практике.

Какие же тенденции можно отметить на технологическом шоу в Лас-Вегасе? Среди трендов последних лет — блокчейн, автомобили, голосовые помощники и 5G. Интернет вещей стремительно проникает в жизнь потребителей, в том числе в виде голосовых помощников, а о технологии блокчейн не говорит только ленивый (волнующий всех вопрос: не поздно ли присоединиться к «золотой лихорадке»?).

Популярность голосовых помощников, особенно Amazon Echo Dot, свидетельствует об интересе потребителей к полезным технологиям. Теперь функциональность не менее важна, чем развлечение. Кроме того, это признак размывания концепта «чистого» онлайн-шопинга. Так, в 2017 году Amazon купил сеть супермаркетов Whole Foods и запустил быструю доставку продуктов для клиентов Amazon Prime. Шаги в сторону мультиканальности делают и «традиционные» ритейлеры, такие как Walmart, John Lewis и Tesco.

Хотя CES не главный ориентир для сферы торговли, развитие экосистемы Интернета Вещей помогает развиваться D-Commerce. Новое понятие объединяет электронную и мобильную коммерцию (e-commerce/m-commerce) и подразумевает возможность приобрести товар в то время и в том месте, где это удобно потребителю, с минимумом телодвижений.

Неудивительно, что устройства со встроенными голосовыми помощниками оказались в этом году в центре внимания, а главным героем стал Google. Компания представила ряд устройств с Google Assistant: умные дисплеи, колонки, телевизоры и наушники в партнерстве с Lenovo, JBL, LG и Sony, автомобильные устройства на базе Android Auto.

Кроме того, умные устройства для дома все более подстраиваются под своего владельца благодаря искусственному интеллекту и компьютерному зрению. Робот Jibo претендует на роль компаньона для всей семьи, а это означает, что рынок достанется не только Amazon Alexa с Google Home. Мы также увидим мобильные гаджеты с дополненной реальностью и другие девайсы, которые превратят процесс шопинга в захватывающее времяпрепровождение.

Экраны повсюду. Телевизоры остаются ключевым элементом домашних развлечений несмотря на наступление конкурентов. Они увеличивают размеры и разрешение (MicroLED и 8К), а также «умнеют» на глазах. Наконец-то вы сможете поговорить с телевизором и заказать сего помощью пиццу, обещают производители.

LG Electronics анонсировала две линейки LG AI OLED TV и LG AI SUPER UHD TV, оснащенные технологией ThinQ AI. Она использует глубокое обучение, что позволяет изучать поведение пользователя, помогает телевизору подключаться к сторонним устройствам и другим продуктам LG.

Софт выходит на первый план. Еще одна тенденция CES 2018, на которую обращает внимание глобальный директор MediaCom по инновационным программам Лайам Бреннан. По его словам, программное обеспечение станет едва ли не важнее тех новинок, что представлены на выставке. ИИ и машинное обучение больше, чем просто новый способ донести правильное сообщение в правильное время и в правильное место. Задача брендов — понять, как ИИ и другие разработки — влияют на принятие решений потребителем. Экосистемы Google, Apple и Amazon будут играть здесь не последнюю роль.

5G-революция. Реальной пользы от 5G потребители не заметят — по крайней мере, в 2018 году. Однако разговоров о новом стандарте связи ведется очень много — им интересуются все, от Intel до Qualcomm, от Verizon до Baidu, отмечает Mashable. Одними из первых оценить преимущества 5G смогут гости Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. К началу зимних игр Сеул запустит сеть 5G — и это помимо активного использования Интернета Вещей, ИИ, и голограмм.

Самоуправляемые автомобили. Далеко не новинка на CES, но в этом году автопроизводители смогли удивить аудиторию. Toyota представила платформу для управления электрическими беспилотниками e-Palette. Их можно использовать для каршеринга, перевозки грузов и организации автономных магазинов, ресторанов, отелей. Партнерами Toyota стали Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut и Uber, что говорит о хороших коммерческих перспективах разработки.