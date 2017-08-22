Поисковые запросы показали, что россиян чаще всего беспокоят ноющие боли в животе и боках



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Компания Google провела исследование поисковых запросов и выяснила, что у российских интернет-пользователей чаще всего болит низ живота, бока и поясница. Четверть запросов касаются лекарственных препаратов и лишь 1% запросов о средствах народной медицины.

В последнее время интерес россиян к поиску в интернете причин боли и способов с ней справиться постоянно растет. В 2016 году число запросов, связанных с болью, достигло 27 миллионов. Среди наиболее распространенных жалоб — боль внизу живота, в боку, в пояснице, в горле, в груди и в желудке.

Исследования выявили, что 75% запросов в этой категории исследуют причины и виды боли. Только 25% общих запросов сформулированы конкретно и касаются определенных лекарственных препаратов. И всего 0,9% запросов для поиска народных средств в качестве решения проблемы избавления от боли.

9 из 10 запросов про боль относятся к определенной части тела: голове (35%), телу (56%), ноге (8%), руке (1%). Если речь идет о голове, чаще подразумевается не только мигрень, но и боль в горле, зубная боль, боль в ухе, шее или глазах. С телом чаще всего связаны запросы о боли в животе, спине, груди, боку, реже — в ребрах, почках, сердце и печени.

Исследование выявило, что россияне плохо разбираются в причинах возникновения боли. Чаще всего причиной является спазм, но из 27 миллионов запросов о боли только 200 тысяч содержат слово «спазм».

Характеристику боли во время запросов россияне указывают только в 2,4% случаев. Чаще всего людей беспокоит ноющая, тянущая и колющая боль, в более редких случаях — режущая, тупая и давящая боль.

В последнее время меняются подходы к поиску информации в категории «Боль». Преимущественно в момент поиска люди используют мобильные устройства: в 2016 году 72% запросов пришлось на смартфоны. Люди стали чаще говорить с поиском и формулировать свои запросы в виде вопросов.

Многие пользователи также интересуются просмотром видео на темы, связанные с болью. Так в прошлом году популярность такого контента на YouTube выросла на 40%. Самыми популярными стали видео, связанные с головной и зубной болью. Ролики, рассказывающие о причинах возникновения боли и методах ее лечения, набирают десятки и сотни тысяч просмотров.

Достаточно распространенный запрос - это статусы, песни и мемы про боль. Одна из самых популярных песен про боль в российском видеохостинге YouTube — это хит Михаила Шуфутинского «Душа болит», а самый известный мем — Гарольд, скрывающий боль.