Аудитория растёт только у кинотеатров и ресторанов фастфуда



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Россияне продолжают экономить на развлечениях. Более половины респондентов за последние полгода не посетили ни одного развлекательного заведения и мероприятия. Люди, которые проводят досуг вне дома, сокращают вариативность выходов «в свет» и единовременные траты на развлечения, сообщается в исследовании «Ромир».

Уменьшение аудитории демонстрируют практически все виды развлечений. Так, кафе и рестораны потеряли 4% посетителей. Аудитория музеев и выставок сократилась на 5 %, такое же снижение показали драматические театры и концерты современной музыки.

Аудитория выросла у кинотеатров и заведений фаст-фуда. Однако в обеих категориях средний чек одного посещения снизился почти в полтора раза. При этом посетители кинозалов делают это лишь 1,1 раза в месяц, хотя три года назад в кино ходили в среднем 1,4 раза. Любители фастфуда также уменьшили свой средний чек в этом году до 488 руб. за одно посещение против 592 руб. три года назад. Но частота их походов в рестораны быстрого питания возросла с 2,5 раза в месяц до 3,4 раза.

В два раза чаще россияне стали посещать SPA-салоны — 2,4 раза в месяц против 1,2 раза в 2014 году. Но и в этом сегменте средний чек снизился с 788 руб. три года назад до 652 руб. Также довольно существенно выросла частота посещений бань и саун с трех раз в месяц до 4,6 раза. И так же заметно снизился средний чек — с 749 руб. до 648 руб.

Существенный рост среднего чека показали концерты современной музыки: сегодня посещение одного такого мероприятия обходится респондентам в среднем 1,311 тыс. руб. против 1,08 тыс. руб. в 2014 году. Но посещают их почти в два раза реже — 0,4 раза в месяц вместо одного раза три года назад. Вырос средний чек только и на посещение салонов красоты – с 817 до 1087 рублей. Аналитики объясняют рост среднего чека в этих категориях инфляцией, которая за этот период составила около 27%.