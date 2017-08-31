Фильм, снятый по произведению из школьной программы, смогут посмотреть только дети, старше 16 лет

Накануне Дня знаний состоится премьера кинофильма «Гоголь. Начало», в котором обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем. Фильм выйдет в двух версиях: режиссерской 18+ и для более широкой аудитории - 16+.

Более 2 тысяч экранов в 85 регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане и Армении покажут картину. Благодаря доверию кинотеатров, мистический приключенческий триллер по мотивам классических произведений Николая Гоголя выйдет тиражом, аналогичным самым популярным голливудским франшизам, таким как «Трансформеры», «Человек-паук» и «Тачки».

В фильме повествуется о том, как вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковом Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. По слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит сам Дьявол в обличии черного всадника. Здесь писатель встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе.

«Ещё в июне мы смогли показать большую часть фильма директорам и представителям кинотеатров, и, как видите, результат просмотра убедил их в том, что все мы имеем дело с революционно свежим большим проектом. Отлично и то, что фильм, содержание которого связано с произведениями школьной программы, выходит таким широким тиражом в уикенд Дня знаний. Это 1 сентября пройдёт под знаком Гоголя», - сообщает Илья Бурец, креативный продюсер промо-кампании.

Напомним, в августе Министерство культуры РФ присвоило картине «Гоголь. Начало» рейтинг 18+. Однако вырезав из картины наиболее откровенные эпизоды, возрастной порог аудитории удалось понизить до 16+.