Ранее ритейлер строил собственные помещения под свои гипермаркеты





Один из крупнейших продовольственных ритейлеров «Глобус», принадлежащий немецкой Globus Group собирается открывать гипермаркеты на арендованых площадях и таким образом вывести свои магазины в старых границах Москвы, сообщает «Коммерсант».

По словам руководителя отдела территориального планирования «Глобуса» Михаила Мартыненко, сейчас ритейлер рассматривает предложения по аренде от собственников и девелоперов торгцентров. Зачастую, с финансовой точки зрения предложения выглядят привлекательно, потенциально такой подход может ускорить темпы развития сети. Также арендные проекты способны стимулировать развитие ритейлера в границах старой Москвы, где практически невозможно купить необходимый для гипермаркета участок земли. Последние годы «Глобус» открывает ежегодно в среднем один гипермаркет, построенный компанией самостоятельно.

Запуск первого арендованного гипермаркета намечен на первый квартал 2019 года в торгово-развлекательном центре «Саларис» в Новой Москве. Ритейлер снял там 26,7 тыс. кв. м. После подведения итогов этого пилотного проекта будет понятно, как именно пересмотр подхода к открытию магазинов скажется на количестве запускаемых объектов, резюмирует господин Мартыненко.

Эксперты подсчитали, что инвестиции, вложенные в открытие собственного магазина составляют порядка 6 млрд рублей, вложения в гипермаркет в «Саларисе» не превысят 4 млрд рублей, затраты в собственное строительство окупаются за 8–20 лет. Если стратегия «Глобуса» предусматривает экстенсивное развитие, то без аренды ему не обойтись, добавляет эксперт.