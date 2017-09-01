Крупные сети отмечают, что это противоречит принципам рыночной экономики



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Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Юрков подготовил поправки к закону «О торговле», которые вводят дифференцированное правовое регулирование к продовольственным сетям, предусматривая послабления для малых и средних ритейлеров, сообщает «Коммерсант».

Поправки содержат предложение разделить сети на малые - с максимальной годовой выручкой 4 млрд рублей, средние - не более 40 млрд, и крупные, чья выручка превышает эту цифру. Предлагается разрешить малым торговым сетям взимать плату с поставщиков, а средним — диктовать условия контрагентам. Кроме того, автор поправок предлагает снять ограничения по предельной доле рынка в регионе для ритейлеров среднего звена. При этом ни о каких преференциях в отношении крупных торговых сетей в документе не сказано.

«Малый и средний торговый бизнес в регионе, оставаясь незащищенным, сокращается и не развивается. Запас прочности у местных предпринимателей значительно меньше, чем у крупной торговой сети. Не говоря уже о том, что с трудом выживает местный производитель, который попасть на торговые прилавки федеральных сетей в нужном объеме не может», - сообщил Юрков.

Данная инициатива уже вызвала протесты со стороны крупных сетей, которые считают ее противоречащей принципам рыночной экономики. По словам экспертов, поправки, предлагаемые Юрковым, ставят в неравные условия большинство ритейлеров. Кроме того, они не учитывают региональную представленность, так как сравнительно небольшая сеть по меркам страны может быть доминирующей на рынке отдельного района или города. Один из производителей продуктов полагает, что подобное разделение может привести к дроблению каких-то крупных сетей либо искусственному занижению выручки.