Объединение марок под одним брендом — это часть глобальной стратегии ритейлера



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«Ашан Россия» собирается перевести товары собственной торговой марки под единый бренд «Ашан» для развития экспорта, сообщает РБК.

По словам директора по бренду «Ашан Россия» Матье Кобаррера, запуск первых товаров под брендом «Ашан» в категории безалкогольных напитков планируется до конца года, а через два года все торговые марки компании объединятся под одним именем. Сейчас сеть используется 29 различных названий («Сладкий остров», «Каждый день» и др.).

Объединение марок под одним брендом — это часть глобальной стратегии «Ашан». Такой шаг будет способствовать развитию экспорта российских товаров в магазины в других странах, поскольку бренд Auchan знаком потребителям во всех регионах присутствия ритейлера, уверены в компании.

При этом, по словам Кобаррера, в непродовольственных товарах останутся четыре международных бренда, которые продаются сейчас в категориях товаров для дома, текстиля, технических товаров и косметики.

В прошлом году, когда сеть отказалась от бренда «Атак», сообщалось, что в течение 1,5 лет ритейлер сменит название всей сети супермаркетов на Auchan и проведет реконцепцию магазинов. На ребрендинг российской сети «Атак» французская компания собиралась потратить 1 млрд рублей.