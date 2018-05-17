В проекте он возглавил направление сторителлинга

Бывший главный редактор издания «Мел» Никита Белоголовцев перешел в компанию «Яндекс». Он возглавил направление сторителлинга в проекте «Яндекс.Дзен», основными направлениями его работы будут авторы, издатели, бренды. Об этом сам Белоголовцев написал в Facebook.

При работе с авторами направление Белоголовцева будет создавать обучающие программы и полезные материалы, а также будет помогать создателям контента искать аудиторию и работать с ней.

«В Дзене сейчас больше 11 миллионов пользователей в день и очень (очень-очень-очень) много разного контента. И я буду стараться сделать так, чтобы этот контент становился лучше, а время, которое пользователь проводит с нами, было более осмысленным и приносило ему больше пользы, эмоций и счастья», — написал Белоголовцев.

Бывший главред «Мела» пообещал сделать «Дзен» более прозрачным для издателей, а также «придумать и предложить инструменты, которые наполнят для издателей смыслом жизнь на платформе».

Никита Белоголовцев возглавил образовательное медиа для родителей учеников средней школы «Мел» в августе 2015 года. В начале апреля 2018 года Белоголовцев объявил об уходе с должности главного редактора, но сохранил в компании роль партнера.