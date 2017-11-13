Он возглавлял редакцию издания 22 года



Дмитрий Муратов. Фото РИА Новости

Дмитрий Муратов, возглавлявший «Новую газету» на протяжении 22 лет, покинет свой пост 17 ноября. В этот день пройдут выборы главного редактора издания, и свою кандидатуру он на них не выдвинул, сообщил Муратов РБК. На должность главного редактора претендуют три кандидата — все они действующие сотрудники издания.

«Я возглавляю издание уже 22 года. 22 года — это перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать», — заявил Муратов. «Дмитрий Андреевич устал», — пояснил источник РБК в «Новой газете» и подтвердил Муратов.



Как пояснил РБК Муратов, в «Новой газете» появится новый орган — редакционный совет, состав которого также определится путем голосования 17 ноября. Редакционный совет «Новой газеты» возглавит Муратов, говорит источник РБК в издании. «Дмитрий Андреевич сохранит за собой ключевые вопросы. Это стратегически важно, он все знает, держит все удары», — пояснил собеседник РБК.



На пост главного редактора «Новой газеты» будут претендовать три человека, рассказал Муратов. «Это шеф-редактор газеты Алексей Полухин, генеральный директор газеты Сергей Кожеуров, редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов», — добавил он.



«Новая газета» — общественно-политическая газета, которая была основана покинувшими «Комсомольскую правду» журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым. Первый номер издания вышел 1 апреля 1993 года, тогда она называлась «Новая ежедневная газета». В феврале 1995 года газету возглавил Дмитрий Муратов, к тому моменту издание было переименовано в «Новую газету». Сейчас «Новая газета» выходит три раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу. Тираж издания (по данным редакции) — 187 750 экземпляров.

