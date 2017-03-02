Марисса Майер предложила разделить положенные ей $2 млн между сотрудниками компании



Мариса Майер, президет Yahoo. Фото: соцсети

Президент и главный исполнительный директор Yahoo! Марисса Майер приняла решение отказаться от положенного ей по итогам 2016 года бонуса в размере 2 млн долларов. Глава компании пояснила, что чувствует свою ответственность за скандал с хакерскими взломом аккаунтов интернет-пользов ателей, разразившийся в декабре прошлого года. Свою позицию Майер отразила в сообщении, опубликованном на ее странице в Tumblr.

Кроме того, Марисса Майер написала, что отказывается от бонуса в пользу сотрудников своей компании. “Я выразила желание разделить полагающуюся мне премию между работниками Yahoo!, благодаря которым компания смогла достичь хороших результатов в 2016 году”, - написала глава интернет-компани и.

В декабре 2016 года Yahoo! призналась, что в 2013 году подверглась кибератаке. В ходе взлома хакеры могли получить доступ к данным более чем 1 млрд пользователей. По собственным данным Yahoo! похищенная информация могла включать имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и даже зашифрованные пароли. В то же время в компании заверили, что хакерам не удалось добраться до сведений о банковских счетах и картах.

Скандал, разразившийся после признания Yahoo!, стал причиной пересмотра телекоммуникацио нной компанией Verizon условий сделки по приобретению операционного бизнеса интернет-корпора ции.