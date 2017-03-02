Мариса Майер, президет Yahoo. Фото: соцсети
Президент и главный исполнительный директор Yahoo! Марисса Майер приняла решение отказаться от положенного ей по итогам 2016 года бонуса в размере 2 млн долларов. Глава компании пояснила, что чувствует свою ответственность за скандал с хакерскими взломом аккаунтов интернет-пользов
Кроме того, Марисса Майер написала, что отказывается от бонуса в пользу сотрудников своей компании. “Я выразила желание разделить полагающуюся мне премию между работниками Yahoo!, благодаря которым компания смогла достичь хороших результатов в 2016 году”, - написала глава интернет-компани
В декабре 2016 года Yahoo! призналась, что в 2013 году подверглась кибератаке. В ходе взлома хакеры могли получить доступ к данным более чем 1 млрд пользователей. По собственным данным Yahoo! похищенная информация могла включать имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, даты рождения и даже зашифрованные пароли. В то же время в компании заверили, что хакерам не удалось добраться до сведений о банковских счетах и картах.
Скандал, разразившийся после признания Yahoo!, стал причиной пересмотра телекоммуникацио