Миллиардер осужден за хищение и дачу ложных показаний



Соцсети

Глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён признан виновным во взяточничестве, казнокрадстве, выводе средств подконтрольной компании и приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает Bloomberg.

Разбирательства длились с февраля, в их ходе была доказана вина миллиардера. По данным следствия глава Samsung в обмен на покровительство руководства страны вывел со счетов корпорации около 39 миллионов долларов и перевел их на счета подруги экс-президента государства Чхве Сун Силь.

Ли Чжэ Ён рассчитывал на поддержку, которая позволила бы ему принять меры для беспрепятственного получения контроля над Samsung Group в случае смерти его отца Ли Кун Хи, отошедшего от дел по состоянию здоровья, но сохраняющего за собой пост председателя совета директоров Samsung. Сообщается, что из этих денег он также планировал заплатить налог на наследство в размере нескольких миллиардов долларов в случае смерти отца.

Прокуратура Южной Кореи просила суд приговорить главу корпорации к 12 годам заключения, однако судья постановил уменьшить срок.