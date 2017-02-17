Ли Чжэен помещен в камеру и ждет судебных слушаний



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Суд Южной Кореи одобрил повторный запрос прокуратуры об аресте вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэена, сообщает Nikkei. Прокуратура подозревает, что глава корпорации замешан в только что прогремевшем в стране коррупционном скандале, в результате которого парламент вынес импичмент президенту страны, Пак Кын Хе. Прокуратура также просила суд одобрить арест президента Samsung Electronics Сан Джин Пака, но этот запрос был отклонен.

Ли Чжэен уже находится под арестом в ожидании судебных слушаний. В ответ на арест вице-президента Samsung выпустила краткое заявление, в котором пообещала «сделать все возможное, чтобы добиться справедливости на будущих судебных заседаниях». Корпорация также настаивает на невиновности своего топ-менеджера.

Ли Джэен обвиняется в даче многомиллионных взяток. Предполагается, что корпорация Samsung перечислила 2,8 млн евро на счета немецкой компании, принадлежавшей близкой подруге президента Чхве Сун Силь для оплаты фиктивных консультативных услуг. На самом деле средства пошли на оплату тренировок дочери Сун Силь. Взамен, как утверждает прокуратура, в 2015 году правительство ускорило сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.

Спецпрокуратура Южной Кореи обратилась с заявкой на выдачу ордера на арест главы Samsung в середине января. 9 декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. В течение 180-дневного срока это решение должен утвердить или отменить Конституционный суд республики.