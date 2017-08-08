К переизбранным участникам добавились представитель TeliaSonera и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий



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Глава Mail.ru Group Борис Добродеев, который был включён в список кандидатов, не вошел в новый состав совета директоров «МегаФона», сообщает «ТАСС».

Ранее «МегаФон» увеличил состав совета директоров с семи до девяти человек. Всего в списке кандидатов было представлено 14 человек. Новыми членами совета директоров стали представитель Telia Нильсон Пер Эмиль и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

В обновлённый состав переизбраны гендиректор USM Advisors Владимир Стрешинский, партнёр юридической фирмы Winston & Strawn Николай Крылов, руководитель Telia по региону Европа Роберт Вильгельм Андерсон, председатель совета директоров и партнёр в Cevian Capital и Autonomous Research Лорд Пол Майнерс, основатель Next Generation Broadcasting Ян Эрик Рудберг, представитель USM Ардаван Мошири и глава аппарата единоличного исполнительного органа Telia Group Ингрид Мария Стенмарк.

Напомним, что в начале текущего года «МегаФона» завершил покупку 63,8% голосующих акций Mail.ru Group .

Контрольным пакетом акций компании владеет USM Group Алишера Усманова (56,32%), 25,17% у Telia Company Group, 3,92% у MICL, в свободном обращении находятся 14,59% акций оператора.