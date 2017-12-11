Владелец фестиваля компания Ascential сообщила, что уход Терри Севиджа не связан с радикальной реструктуризацией мероприятия

Председатель Cannes Lions Festivals Терри Севидж после 33 лет работы на фестивале уйдёт в отставку. Это произойдёт сразу после Чемпионата мира 2018 года, сообщает AdWeek.

Терри Саваж проработал на фестивале 33 года, вначале как представитель Австралии, а с 2003 года - как генеральный директор. Он решил уйти, чтобы «помочь другим организациям, которых необходимо поддержать в стремлении к творчеству», и это решение не связано с новой структурой фестиваля, сообщили представители Ascential, компании – владельца «Каннских Львов».

«С творчеством связано всё, во что я верю и что я делаю. Большую часть своей карьеры я отдал «Каннским Львам» и, покидая фестиваль, я знаю, что творчество во всех его проявлениях продолжит процветать и останется в центре внимания на «Каннских Львах». Фестиваль развивается, и я уверен, продолжит развиваться с учётом текущих перемен в обществе, как это происходит уже 65 лет», - отметил Терри Севидж.

Генеральный директор Ascential Филипп Томас пожелал ему успехов в будущем и сказал, что компания с нетерпением ждет последнего совместного мероприятия. «Терри был большой фигурой в истории «Каннских Львов» на протяжении нескольких десятилетий. Те, кто его знает, согласятся, он – большая личность со страстью к творчеству и к самому фестивалю», – добавил он. В Ascential пока не планирует искать Терри Севиджу замену.

Ранее под давлением крупных рекламных холдингов, которые посчитали участие в фестивале слишком дорогим, компания Ascential объявила о ряде изменений, касающихся модернизации и упрощения «Каннских Львов».

Напомним, что Publicis Groupe, отказалась от участия в фестивале в 2018 году. Сэкономленные средства уйдут на развитие внутренней AI платформы. Однако в 2019 года группа вновь будет готова участвовать в фестивале.