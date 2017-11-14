Фестиваль объявил о масштабной модернизации, а Publicis – о возвращении к участию в нем в 2019 году

Под давлением рекламных агентств, которые стали считать фестиваль довольно дорогостоящим, руководство «Каннских Львов» объявило о его масштабной модернизации, направленной на упрощение мероприятия, а также на снижение издержек для участников.

Вот, какие изменения произойдут с «Каннскими Львами» уже в следующем году:

Фестиваль продлится всего пять дней с 18 по 22 июня (вместо привычных восьми дней)

Стоимость полного пропуска для делегации сокращается на € 900

Работы теперь будут поделены между девятью категориями

Три льва (Cyber, Integrated and Promo & Activation) уходят на заслуженный отдых, в то же время добавляются пять новых львов

Удалены более 120-ти подкатегорий

Одна работа может принять участие не больше чем в шести категориях (в отличие от неограниченного участия в фестивалях прошлых лет)

Изменится система оценивания работ перед их попаданием в шорт-лист

Lions Entertainment и Lions Innovation интегрируются в основной фестиваль

Фестиваль предложит делегациям ряд преимуществ по проживанию, включая фиксированные цены на меню в ресторанах и замораживание цен в отелях на 2018 год.

Фестиваль также начинает процесс разделения чистых социальных благотворительных кампаний от бренд-ориентированной работы. В конечном результате все чисто социальные кампании должны быть только в категории «Good».

«Я понимаю, что иногда агентства объединяют социальные кампании с конкретной торговой маркой. Но наша долгосрочная цель – полностью отделить чистую благотворительную деятельность», – сообщил Саймон Кук, директор по наградам.

Изменилась система оценивания фествиаля, арифметика подсчётов изложена ниже:

Фестиваль также намерен привлечь в Канны больше молодёжи. Любое агентство, которое подало 15 (и более) заявок на участие в фестивале в 2017 году, получит бесплатный проезд для своей молодой делегации в 2018 году. По оценкам Ascential, такой ход приведёт на фестиваль около 656 молодых людей.

Publicis Groupe вернётся в 2019

Publicis Groupe приветствует намеченные в фестивале и заявляет о своём возвращении на «Каннские Львы» в 2019 году. Напомним, что Publicis Groupe объявила о том, что пропускает фестиваль 2018 года. Сэкономленные деньги агентство планирует потратить на разработку внутренней платформы AI.

«Мы рады, что наше решение переориентировать наши инвестиции на ближайший год, вдохновило многих на широкое обсуждение и привело к явно позитивным изменениям», – сообщает Артур Садун, председатель и главный исполнительный директор Publicis Groupe.

Участие WPP в фестивале пока под вопросом.