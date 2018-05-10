Фильм посвящен героям, которые остаются ими и в жизни, и в нашей памяти

Новый проект «12 историй, 12 коллекций в год», продвигающий бренд одежды 12STOREEZ, студия Red Pepper Film запустила еще в апреле. Первый короткометражный фильм «Свидание» о космонавтах и их женах был приурочен ко Дню космонавтики и положил начало 12 историям, каждая из которых будет посвящена определенной дате или времени года.

Анонсируя следующую историю проекта, авторы сообщили о планах выпустить её к 9 мая — так и получилось. Пунктуальности ребятам не занимать.

«Герой» — это короткая и красивая история о том, как важно быть неравнодушным в наше время. О том, что героизм — это не единовременный поступок, а целая жизнь.

Креативная команда студии посвящает этот фильм героям, которые остаются ими и в жизни, и в нашей памяти.

Сюжет видео понятен и знаком каждому, а потому очень пронзителен. Ветерану войны для того, чтобы его внук мог учиться в авиационном, пришлось отдать самое дорогое, что у него есть — медали и ордена.

Одну из таких наград — Французский военный крест — в антикварной лавке случайно обнаруживает главная героиня, роль которой исполнила Нина Гусева.

Иван Соснин, креативный директор Red Pepper Film Мы очень долго думали, искали историю для 9 мая, так как День Победы — наиболее значимый и важный праздник для жителей нашей страны. Очень хотелось показать, что наши ветераны остаются героями по сей день, совершая подвиги даже после смерти. Мы постарались подчеркнуть связь поколений, наследие наших героев, чьи внуки, зная, на что пошли ради них деды, тоже готовы преодолевать трудности и совершать новые подвиги.

Съемки ролика проходили в Санкт-Петербурге — городе, который неразрывно связан с этой памятной датой.

Саундтреком к фильму стала песня «Свет Сердца», которую исполнил Саша Гагарин (Сансара). Следующее видео команда проекта выпустит в июне.

Состав творческой группы:

12storeez

Red Pepper Film

Режиссер: Мария Барсукова

Оператор: Максим Смирнов

Сценарий: Мария Барсукова, Иван Соснин, Кирилл Верхозин

Стилист: Марина Голомаздина

Продюсеры: Александр Хомич, Яна Шмайлова

Саундтрек к фильму: Саша Гагарин (Сансара) — Свет Сердца

Музыка и слова: Александр Лебедев

В главной роли: Нина Гусева