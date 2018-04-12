Короткометражный фильм положил начало новому сериалу

Red Pepper Film запустил новый 12-серийный проект «12 историй, 12 коллекций в год», продвигающий бренд одежды 12STOREEZ.

Первая серия «Свидание» положит начало 12 историям, каждая из которых будет посвящена определенной дате или времени года. Первый фильм посвящен женам космонавтов.

«Свидание» — это трогательная история любви девушки и ее мужа-космонавта. Расстояние не играет для влюбленных никакой роли: они по-прежнему ходят вместе на свидания, выбирая всё новые и новые места встреч.

На этот раз свидание было назначено в Грузии. Главная героиня, роль которой исполнила Агния Дитковските, называет мужу широту и долготу своего местонахождения на Земле, а он находит ее из космоса и даже приглашает прогуляться.

«Мы очень долго выбирали сценарий к первому фильму. Перечитали около восьми вариантов, остановились на „Свидании“. Его история написана ко Дню космонавтики в России, поэтому мы решили посвятить первую серию женам космонавтов. Получилась искренняя история любви», — рассказывает основатель марки 12STOREEZ Ирина Голомаздина.

Саундтреком к фильму стала песня «Только ты» группы MGZAVREBI. Следующий ролик креативная команда проекта планирует выпустить 9 мая, история будет посвящена Дню победы.

Остальные серии будут выпускаться каждый месяц к каким-либо памятным датам.

«Романтические свидания — это всегда прекрасно. Когда любишь, в голову приходят самые сумасшедшие идеи. И эта история именно такая — трогательная и романтичная. Это были одни из самых необычных съемок в моей жизни, которые я запомню надолго!», — поделилась впечатлениями актриса Агния Дитковските.

Состав творческой группы:

Red Pepper Film

Режиссер/сценарий: Иван Соснин

Сценарий: Кирилл Верхозин

Оператор: Егор Мясников

Креативный продюсер: Данил Голованов

Стиль: Марина Голомаздина

Асоциированные продюсеры: Яна Шмайлова, Ирина Бондарович

Линейный продюсер: Игорь Кузнецов

Менеджер проекта: Анастасия Перкина

Оператор коптера: Антон Сметанин

Монтаж: Дмитрий Мишин

Цветокоррекция: Андрей Худяков

Дизайн: Мария Орлова, Екатерина Щупова

Звукорежиссер: Лев Соколовский