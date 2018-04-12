Red Pepper Film запустил новый 12-серийный проект «12 историй, 12 коллекций в год», продвигающий бренд одежды 12STOREEZ.
Первая серия «Свидание» положит начало 12 историям, каждая из которых будет посвящена определенной дате или времени года. Первый фильм посвящен женам космонавтов.
«Свидание» — это трогательная история любви девушки и ее мужа-космонавта. Расстояние не играет для влюбленных никакой роли: они по-прежнему ходят вместе на свидания, выбирая всё новые и новые места встреч.
На этот раз свидание было назначено в Грузии. Главная героиня, роль которой исполнила Агния Дитковските, называет мужу широту и долготу своего местонахождения на Земле, а он находит ее из космоса и даже приглашает прогуляться.
«Мы очень долго выбирали сценарий к первому фильму. Перечитали около восьми вариантов, остановились на „Свидании“. Его история написана ко Дню космонавтики в России, поэтому мы решили посвятить первую серию женам космонавтов. Получилась искренняя история любви», — рассказывает основатель марки 12STOREEZ Ирина Голомаздина.
Саундтреком к фильму стала песня «Только ты» группы MGZAVREBI. Следующий ролик креативная команда проекта планирует выпустить 9 мая, история будет посвящена Дню победы.
Остальные серии будут выпускаться каждый месяц к каким-либо памятным датам.
«Романтические свидания — это всегда прекрасно. Когда любишь, в голову приходят самые сумасшедшие идеи. И эта история именно такая — трогательная и романтичная. Это были одни из самых необычных съемок в моей жизни, которые я запомню надолго!», — поделилась впечатлениями актриса Агния Дитковските.
Состав творческой группы:
Red Pepper Film
Режиссер/сценарий: Иван Соснин
Сценарий: Кирилл Верхозин
Оператор: Егор Мясников
Креативный продюсер: Данил Голованов
Стиль: Марина Голомаздина
Асоциированные продюсеры: Яна Шмайлова, Ирина Бондарович
Линейный продюсер: Игорь Кузнецов
Менеджер проекта: Анастасия Перкина
Оператор коптера: Антон Сметанин
Монтаж: Дмитрий Мишин
Цветокоррекция: Андрей Худяков
Дизайн: Мария Орлова, Екатерина Щупова
Звукорежиссер: Лев Соколовский