Бутик не будет обслуживать представителей сексуальных меньшинств



Vk.com/CryptoSterling.shop

Предприниматель Герман Стерлигов в «ВКонтакте» сообщил об открытии «первого официального» магазина криптовалют «Btc-boutique» в Санкт-Петербурге.

Стерлигов пообещал переехать в Санкт-Петербург, чтобы лично продавать криптовалюты в петербургском офисе. Курс в магазине будет всегда выше биржевого, а минимальная сумма покупки — 60 млн рублей. Предприниматель пообещал сохранить в тайне имена покупателей.

«Операции с биткоинами никак не урегулированы нашим законодательством. Но и не запрещены. Услышав выступление Владимира Путина с позитивным посылом по криптовалютам, я утвердился в том, что все что не запрещено, то разрешено. Приступаю к открытой продаже биткоинов за наличные и за безналичные деньги», - сообщил Стерлигов.

Предприниматель опроверг возможность обмана при сделке в его магазине: все биткоины до продажи оказываются на его счете. Только после этого покупатель сможет отдать предпринимателю деньги. «Если кто мне не доверяет, тогда нечего и обращаться», — уточнил он. Сама сделка индексируется в КриптоСтерлингах. Стерлигов отметил, что прекратит операции, если правоохранительные органы сочтут их незаконными.

«Это не является выводом российских денег за рубеж!!! Те деньги что вы мне заплатили за биткоины остаются в России - ни цента и ни копейки никуда из России не уплывает. Уходят из России биткоины. Ну так их тут и не было. Они нам и не нужны. Пусть этот электронный суррогат возвращается туда, откуда нам его насовывают», - добавил он.

Своё объявление бизнесмен закончил словами о том, что его бутик не будет обслуживать представителей сексуальных меньшинств. Напомним, что Герман Стерлигов не в первый раз таким способом пытается выразить свое негативное отношение к секс-меньшинствам. Ранее аналогичное объявление появилось на витрине его магазина в центре Москвы.