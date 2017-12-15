С 2011 года она занимала должность HR-директора компании

Гендиректором ООО «Яндекс» назначена Елена Бунина. Она будет представлять интересы компании в работе с партнерами и на официальных мероприятиях, продолжая при этом занимать должность HR-директора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Основные направления в руководстве компании с момента вступления в должность Елены Буниной распределены между несколькими людьми. Операционный директор Грег Абовский отвечает за текущее развитие бизнеса группы компаний, финансовые вопросы и за развитие экспериментальных направлений. Технический директор Михаил Парахин руководит развитием поискового портала и отвечает за технологическое развитие компании. Как и прежде, Аркадий Волож руководит группой компаний «Яндекс». Елена Бунина работает в «Яндексе» с 2007 года, с 2011 она занимает должность HR-директора, сейчас она продолжит совмещать свои обязанности с позицией генерального директора.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Яндекса» в России Александр Шульгин уходит из компании. Тогда в компании заявили, что операционным директором с 1 декабря 2017 года станет финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский, который будет совмещать новую должность с текущими обязанностями.