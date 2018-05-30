Занимавший ранее этот пост Дмитрий Зайцев остается в компании

Генеральным директором крупнейшего оператора наружной рекламы Gallery назначен Илья Булыгин. На этом посту он сменит Дмитрия Зайцева, который остается в компании и будет курировать проекты в рамках утвержденной стратегии Gallery.

Ранее Илья Булыгин занимал должность директора департамента по управлению регионами Gallery. Деятельность нового генерального директора будет сосредоточена на оптимизации бизнес-процессов, ускорении развития, внедрении инноваций и увеличения эффективности сотрудничества, как внутри компании, так и с ее партнерами и клиентами.

Ранее стало известно, что Russ Outdoor и Gallery ведут переговоры о слиянии. За счет объединения обе компании планируют сократить расходы и улучшить финансовое положение. Идею слияния одобряли все владельцы Russ Outdoor и Gallery, за исключением французской JCDecaux. Компанию не удовлетворяют результаты развития наружной рекламы в России.