Объединение спасет финансовое положение обеих компаний, однако сделке может помешать позиция совладельцев Russ Outdoor

Russ Outdoor и Gallery планируют договориться об объединении. Сделку может заблокировать владелец 25% Russ Outdoor французская JCDecaux, недовольная развитием наружной рекламы в России, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сейчас копании ведут переговоры о слиянии. В середине января, по словам источников, переговоры были «на очень продвинутой стадии». За счет объединения обе компании планируют сократить расходы и улучшить финансовое положение.

По словам источников, идею слияния одобряют все владельцы Russ Outdoor и Gallery, за исключением французской JCDecaux. Компанию не удовлетворяют результаты развития наружной рекламы в России.

В 2013 году JCDecaux, покупая 25% Russ Outdoor, оценивала лидера российского рынка наружной рекламы примерно в €387,2 млн ($518 млн, или 16,4 млрд руб.). В следующие годы бизнес Russ Outdoor дешевел. Так на 31 декабря 2016 года ВТБ снизил оценку всей группы до 8,3 млрд руб. ($125 млн). Выплатить задолженность по новому кредиту Russ Outdoor предстоит в течение 2018-2020 годов.

Обе компании не раз испытывали финансовые трудности. В 2014-2015 годах они имели проблемы с обслуживанием кредитов. В декабре 2014 года Gallery нарушила один из ковенантов по кредиту Сбербанка. В результате кредитную линию снизили с 1,5 миллиардов до 900 миллионов рублей. В результате погасить задолженность компании помогли ее владельцы. После этого контроль перешел к структурам инвестиционной компании Baring Vostok.

Идея объединения двух крупнейших операторов возникала еще в 2008-2009 годах. Тогда сторонам не удалось договориться о слиянии. В декабре 2016 года менеджеры Russ Outdoor снова изучали возможность объединения с одним из конкурентов, в том числе и с Gallery. Тогда против такого слияния выступил Baring Vostok.