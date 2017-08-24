Интернет-витрина телеканалов — российский аналог Hulu, который разрабатывают отечественные медиакомпании

Медиахолдинг «Газпром-медиа» приостановил участие в проекте запуска единой интернет-витрины телеканалов, так называемого российского аналога сервиса Hulu, сообщает RNS со ссылкой на источники.

О том, что крупнейшие российские медиакомпании договариваются о создании видеоплатформы, аналогичной Hulu, на которой они могли бы демонстрировать наиболее рейтинговый телеконтент, стало известно летом 2016 года. Сообщалось, что в проекте участвуют «Первый канал», «Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная медиагруппа» и «СТС Медиа». Позже появилась информация о том, что к созданию интернет-витрины телеканалов может присоединиться Яндекс.

«Газпром-медиа» отказался комментировать Sostav.ru свой выход из проекта. В нем участвует «Первый канал», сказал нашему изданию источник, знакомый с ситуацией. Представитель «Национальной медиагруппы» сообщил, что не комментирует участие холдинга в запуске единой интернет-платформы телеканалов.

По словам собеседников RNS, единая витрина как таковая не нужна «Газпром-медиа», у которого есть собственные каналы монетизации контента в интернете. Другой источник говорит, что представители «Газпром-медиа» предлагали использовать в реализации проекта плеер Pladform, который развивает «Газпром-медиа», но его функционал не устроил других участников альянса.

Российский аналог Hulu может быть запущен в 2018 году.