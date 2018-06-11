Креатив с элементами драмы

Накануне Чемпионата мира по футболу в России «заговорили» даже стены. В городах, которые должны принять матчи, появились тематические граффити. Как оказалось, настенный креатив может стать поводом для нешуточных страстей. После скандала с блондинкой в Жулебино и «покушения» на изображение Станислава Черчесова Sostav решил вспомнить лучшие примеры стрит-арта к мундиалю.

Ты просто космос, Стас!

Художники Артем Бурж и Илья Ильс из Hood Graff Team нарисовали тренера сборной России Станислава Черчесова после победы наших футболистов в матче с Египтом. Граффити со строчкой из песни «Ленинграда» появилось на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге. Проект поддержал лидер музыкальной группы Сергей Шнуров.

Стрит-арт стал настоящим яблоком раздора. Администрация Петроградского района Петербурга потребовала от «Ленэнерго» закрасить рисунок, но в итоге его решили оставить до ноября. После матча с Хорватией неизвестные скорректировали граффити, «отрезав» Черчесову палец. В Hood Graff Team пообещали подумать над восстановлением портрета.

Блондинка с мячом, супергерои и медведь

В Москве первые граффити к ЧМ нарисовали еще в 2016 году. Однако самые масштабные работы появились благодаря фестивалю стрит-арта MOST, который провели столичные власти. Уличные картины украсили офисное здание на улице Солженицына, жилые дома на проспекте Маршала Жукова, улице Профсоюзной и в Жулебино.

Так, на улице Солженицына изображены супергерои из вселенной Marvel: Железный человек, Человек-паук, Капитан Америка, Черная вдова и другие персонажи играют с футбольными мячами. На торце дома на проспекте Маршала Жукова нарисован подросток с мячом. Автор этих работ — аргентинский художник Мартин Рон.

Мексиканец Фарид Руэда создал граффити с талисманом ЧМ-2018 волком Забивакой на территории стадиона «Лужники», а также мурал «Медведь» на Профсоюзной. Кроме того, агентство «Новатек Арт», отвечавшее за фестиваль MOST, вместе с МОЭСК поддержало серию рисунков «Футбольные континенты». Но самым известным проектом стало граффити в Жулебино, на котором изображена блондинка с мячом. Как выяснилось, в качестве модели выступила жена Ивана Пантелеева, главы «Новатек Арта». Пользователи и журналисты усмотрели здесь «заказ» от мэрии Москвы или от бизнесмена, но в агентстве все обвинения в свой адрес опровергают.

Ты в игре!

За 220 дней до начала турнира на фасадах домов на Никитском бульваре и Зацепском Валу нарисовали многометровые граффити c изображением футболистов. Реализовал акцию Альфа-Банк, который является официальным банком ЧМ-2018. Горожане узнали в изображениях реальных футболистов, но авторы сообщили, что все образы собирательные.

«Нехорошие» граффити в Казани

Серия рисунков с известными футболистами появилась напротив окон казанской гостиницы «Рамада». Именно там останавливались Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар. Неладное заподозрили, когда сборные Португалии и Аргентины вылетели с чемпионата. Болельщики начали переживать за сборную Бразилии — и не зря. Неймар оценил граффити со своим изображением, написав в Instagram «Чего ты смотришь на меня, приятель?» Когда же и бразильцы отправились домой, стрит-арт назвали пророческим.

Позже мэр Казани Ильсур Метшин решил изобразить на стене капитана сборной Хорватии Луки Модрича. Впрочем, это не помогло нашей сборной — соперники по четвертьфиналу все-таки вырвали победу.

Кубанский Серхио Рамос

Граффити с изображением защитника сборной Испании Серхио Рамоса находится в Краснодаре. Герой поблагодарил за внимание к своей персоне, но его команде это опять же не помогло.

?Gracias! ?? Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 11 Июн 2018 в 12:17 PDT

Галерея лучших голов

В рамках проекта «Стенограффия-2018» в парке Екатеринбурга создали «Галерею лучших голов в истории футбола». Художники разрисовали стены подземного пешеходного перехода, ведущего к ЦПКиО им. Маяковского, где в дни ЧМ-2018 располагается фан-зона. В галерее запечатлены шесть голов, которые «будоражили, волновали, разочаровывали одних и становились счастьем для других».