Средства на создание работы поступили от Комитета общественных связей Москвы

Агентство «Новатек Арт», которое проводит фестиваль стрит-арта MOST в Москве, оказалось в центре скандала. Пользователи и журналисты обратили внимание на граффити в Жулебине, на котором изображена блондинка с мячом.

О том, что художник изобразил жену организатора, первой сообщила независимый куратор и исследователь уличного искусства Анна Нистратова. «Тайландский художник нарисовал портрет жены хозяина на целый дом. Видимо, скоро будет новая услуга в городе „Граффити портрет любимой“. Все согласуют», — написала она в Facebook.

Речь идет о супруге Ивана Пантелеева, главы «Новатек Арта». На странице Дарьи Пантелеевой в Facebook указано, что она работает арт-директором в той же компании. Руководитель агентства подтвердил агентству Reuters, что моделью для мурала стала его жена, а средства на создание работы поступили от Комитета общественных связей Москвы.

Когда скандал в арт-сообществе вышел за его пределы, «Новатек Арт» убрала фотографию с граффити из Instagram. «Таким мьюралом мы приветствуем всех иностранцем в России и приглашаем на футбол!» — гласила подпись к удаленному снимку (орфография оригинала сохранена — прим. Sostav). На сайте столичной мэрии говорится, что четыре граффити к Чемпионату мира по футболу появились в рамках фестиваля MOST.

В «Новатек Арт» отрицают наличие «заказа» от мэрии Москвы или от бизнесмена. Компания заявляет, что изначально художники планировали нарисовать Викторию Лопыреву или одну из девушек со стадиона, которых «часто публикуют спортивные СМИ». Однако в итоге они решили обойтись без юридических сложностей и «нарисовать знакомую им девушку, подходящую по типажу».

Согласно задумке, на граффити должна была быть изображена русская девушка, которая приглашает всех зарубежных гостей в «красивую и дружелюбную страну» на Чемпионат мира по футболу. Традиционный символ русского гостеприимства — хлеб с солью — при этом заменили на мяч.

«Мы данной работой хотели улучшить имидж страны в глазах иностранцев. Сейчас СМИ пытаются всё это опошлить, пишут, что это якобы было сделано специально, но это похоже на классические действия любой желтой прессы, пытающейся сделать сенсацию из ничего. В данном случае в каждой из статей огромное количество неточностей и откровенной лжи», — утверждают в «Новатек Арт».

Стрит-арт стал поводом для многочисленных шуток в соцсетях. Пользователи уже предложили размещать поминальные граффити, портреты жен районных глав, а также благодарить за рождение ребенка.