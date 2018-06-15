Лучшие работы в сфере брендинга, связанные с футболом и Мундиалем

Описать то, что сейчас происходит с рекламным рынком, довольно просто. Достаточно перефразировать одну известную песню: «Словом, мы все больны футболом». Чемпионатом FIFA 2018 одержимы все. Запрыгнуть на подножку этого поезда не постарался только ленивый.

Sostav уже знакомил с лучшими рекламными роликами к Мундиалю, теперь настал черед дизайнерских решений. Предлагаем вам подборку самых интересных «футбольных» кейсов в сфере брендинга — от коллекций одежды до упаковки.

LINII Group создала серию принтов для московской сети Prime Star. Восемь уже знакомых персонажей научились играть в футбол и обрели узнаваемые черты. Так, пеликан стал похож на тренера немецкой сборной Йоахима Лева, а сам Лев преобразился в знаменитого вратаря Льва Яшина. Мощный медведь поддержит болельщиков сборной Исландии, а лось-Златан (хотя его и не будет на полях ЧМ-2018) напомнит о своем знаменитом голе.

В портфолио Depot WPF — сразу три проекта на футбольную тематику

Дизайн лимитированной серии зажигалок бренда BIC. Агентство обыграло футбольную тему, соблюдая ограничения ассоциации FIFA по использованию стиля чемпионата.

Эмблемы и цвета спортивной формы футбольных команд и сборных остаются неизменными на протяжении многих лет. Клубная символика стала традицией и ярчайшим элементом визуальной идентификации. Графика зажигалок BIC основана на цветовых решениях формы сборных России, Испании, Бразилии, Германии, Аргентины, Англии и Франции, что делает ее узнаваемой для болельщиков из разных стран.

Использование таких цветовых сочетаний позволяют продемонстрировать всему миру: я поддерживаю на стадионе именно эту сборную. Depot WPF удалось выполнить достаточно простой, но при этом эффективный дизайн на таком сложном для оформления предмете, как зажигалка, используя только цвет и простые линии.

«Футбольный» дизайн для баскета и стакана Pepsi для бренда KFC. Идея брендированной упаковки для креативной идеи «11×11» (11 стрипсов и 11 куриных крыльев в одном баскете) перекликается с числом игроков футбольной команды и 11 травами фирменного рецепта.

adidas выпустил лимитированную коллекцию кроссовок «Samba OG Лужники», созданную специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Модель выполнена из натуральной кожи и имеет особый трибьют «Лужникам» — золотистый принт с названием стадиона на русском и английском языках. На пятке красуется пятиконечная звезда.

adidas также выпустил коллекцию авторских футболок к ЧМ-2018. В разработке принтов участвовали спортивный журналист и блогер Юрий Дудь, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, актриса Ирина Горбачёва и художник-каллиграф Покрас Лампас.

Бренд «Золотой стандарт» выпустил эскимо к чемпионату мира. 100% натуральный пломбир «Сибирские ягоды» с русскими ягодами по достоинству оценят и зарубежные гости. О традициях упаковка рассказывает не только словами: растительный орнамент, напоминающий золотую хохломскую роспись, помогает раскрыть горячий характер холодного лакомства.

Модный бренд Zasport выпустил капсульную коллекцию для футбольных болельщиков «Забей». В нее вошли тренировочные костюмы, ветровки, свитшоты, футболки, поло, шорты, бейсболки со слоганами «Забей!», «Goal!», «Go Russia» и принтами на футбольную тематику. Основные цвета коллекции: красный, синий, черный и белый.

Hugo Boss создал коллекцию #ReDefiningSuccess для сборной Германии. Стильно, удобно и про футбол.

Настоящим модникам есть что надеть на матч. Бренд Radical Chic представил шелковый платок «Легенды футбола» со Львом Яшиным, Рональдо, Пеле, Марадоной и Зиданом.

И напоследок еще одна коллекция, которой не суждено было дойти до потребителя. Проект Heart of Moscow сделал серию под названием «Футбол Москва 18», однако команда столкнулась с тем, что FIFA стала правообладателями словосочетания «Москва 2018». В итоге коллекция не увидит свет, не будет выпущена и не поступит в продажу. По словам дизайнера Александра Эльзессера, консультации с юристами не помогли им предотвратить ситуацию.