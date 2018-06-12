Праздничные настроения спонсоров и трогательные послания футболистов

До старта Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA остается совсем немного — счет идет уже на часы. К крупнейшему футбольному событию этого лета бренды готовились по-разному: одни стремились зарядить зрителей энергией, выпуская динамичную и музыкальную рекламу, другие же, напротив, сделали ставки на эмоциональность и пронзительность, чтобы продемонстрировать уникальность момента и необходимость наслаждаться им здесь и сейчас.

Балерины и футбол в ролике от RT

RT на своем YouTube-канале опубликовал видеоролик в преддверии ЧМ-2018.

В съёмках приняли участие балетная труппа Михайловского театра, хоккеисты, гимнастки, пловцы, космонавты — в общем, сразу понятно: ролик о футболе.

Видео завершается кадром с участием Жозе Моуринью, говорящим на русском языке.

Сборная Бразилии в рекламе Nike

Это, пожалуй, один из самых символичных рекламных роликов к приближающемуся Чемпионату.

Nike совместно со сборной Бразилии возвращает зрителя на 20 лет назад — в 1998 год, когда рекламный ролик в аэропорту при участии легендарного Роналдо покорил всех футбольных фанатов.

Теперь времена изменились — в ролике присутствуют и соцсети, и видеоигры, и молодое поколение талантливых футболистов. Неизменно одно: Роналдо по-прежнему бьет по мячу в аэропорту.

Обращение к болельщикам

Пронзительный ролик в поддержку своей национальной сборной выпустила Аргентина совместно с пивным брендом Quilmes.

Видео стало своеобразным диалогом между футболистами и болельщиками. От лица первых выступил Оскар Руджери — известный аргентинский футболист и тренер. Он появился перед всеми болельщиками с просьбой сказать, что же им не нравится в нацоинальной команде.

«Иногда кажется, что они вообще не хотят играть», «Они в клубах забивают по 30 мячей, а здесь — ничего» — в общем, нескончаемый поток традиционных обвинений болельщиков, на которые Руджери смог ответить откровенно, резко и мощно.

Многие уже назвали ролик лучшей рекламой о футболе.

Путь Месси в ролике Gatorade

Бренд напитков Gatorade в преддверии ЧМ 2018 в России снял трогательный анимационный фильм о легенде аргентинского футбола Лионеле Месси.

Видео отражает путь футболиста от его рождения до наших дней. Авторы показали его детские успехи, которые не могли не впечатлять ни ровесников, ни тренеров, всю горечь в момент, когда Месси узнал о дефиците у него гормона роста, а также все испытания, которые прошел футболист на пути к своей мечте.

Ролик уже набрал более 4 млн просмотров.

Проморолик BBC Sport к ЧМ 2018 в России

Видео от BBC сопровождается всем известным романсом «Очи черные», под который на ткацком станке появляются самые яркие моменты предыдущих Чемпионатов мира: блестящий гол Диего Марадоны, танец Роже Милла на угловом, слезы Пола Гаскойна, незасчитанный гол Фрэнка Лэмпарда и многое другое.

В ролике появляются также игроки грядущего Чемпионата — Мохамед Салах, Неймар, Андрес Иньеста, Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Советы от Coca-Cola и тренеры бутылок

Официальный партнер Чемпионата мира — Coca-Cola — запустила целую серию рекламных роликов. Один из них — отличный совет всем болельщикам, рискующим пропустить самые главные моменты матча.

Музыкальным сопровождением ролика является композиция Are You Ready группы AC/DC.

Еще один ролик показывает сотрудников компании как настоящих футбольных тренеров, дающих последнее напутствие команде бутылок, которая уже готова дарить радость миллионам болельщиков и сопровождать их в самые эмоциональные моменты грядущих игр.

Златан Ибрагимович в ролике от VISA

Международная компания Visa, официальный партнер ЧМ 2018, выпустила рекламный ролик в рамках новой кампании, лицом которой стал футболист Златан Ибрагимович.

Комичность ролика в его сюжете. На пресс-конференции Златан, который сейчас выступает за американский футбольный клуб, а значит, не имеет возможности присоединиться к сборной Швеции, заявляет, что найдет возможность стать частью мундиаля, ведь Чемпионат без него не Чемпионат.

Глобальная кампания от Vivo

Официальный партнер ЧМ 2018, бренд смартфонов Vivo, запустил глобальную кампанию My Time, My FIFA World Cup.

Платформа направлена на то, чтобы наладить связь между брендом и молодыми потребителями по всему миру, и предполагает проведение различных маркетинговых мероприятий с использованием музыкального и фотографического контента.

Тематическая кампания отстаивает веру в способность каждого человека быть экстраординарным и призывает всех людей в мире использовать открывающиеся для этого возможности.

В ролике к мундиалю поклонники футбола больше не ограничены трибунами, теперь они тоже — часть большого спортивного праздника, благодаря продуктам и технологиям Vivo.

Николь Шерзингер в рекламе Qatar Airlines

Официальный партнер Чемпионата мира по футболу Qatar Airlines в своем рекламном ролике к мундиалю показал ту радость, которую приносит футбол всем вокруг.

Ролик больше напоминает музыкальный клип, а главную песню Dancing in the Street исполняет Николь Шерзингер.

Видеоклип на официальный гимн Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA

Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнили гимн российского мундиаля Live It Up. Теперь звездное трио представляет видеоклип на главную песню ближайшего месяца.

Нарезки из самых эмоциональных моментов во время матчей, достопримечательности российской столицы и мастерство футбола от легендарного Роналдиньо — всё это в официальном видео ЧМ 2018.