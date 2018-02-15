К флешмобу присоединились «Единая Россия» и... «Бармены Смоленска»

То, что эта Олимпиада не станет для российских спортсменов легкой, было понятно сразу. Пока наши олимпийцы пытаются разогнаться и, наконец, вырвать заветные медали, авторы флешмоба #FromRussia в поддержку сборной команды России рассказали о его создании и итогах.

Неделю назад официальная страница «Тинькофф Банка» в социальных сетях преобразилась. Логотип появился в не свойственном бренду сером цвете в окружении надписи SUPPORTING ATHLETES FROM RUSSIA («Поддерживаем атлетов из России»). Шапка страницы тоже стала серой, на ней появился хэштег #FROMRUSSIA.

Такие перемены были предложены агентством Great, а развитие и реализацию взял на себя «Тинькофф Банк». Идею быстро подхватили, и вот уже сотни брендов отказываются от привычного имиджа и примеряют наш олимпийский серый цвет.

За считанные часы к флешмобу присоединились десятки федеральных брендов, крупные интернет-порталы, СМИ, государственные ведомства (ФАС, ФНС), политические партии («Единая Россия»), множество компаний, среди которых «Альфа Банк», «Сбербанк», МТС, «Мегафон», Платежная карта «Мир», Mail.Ru Group, «Юлмарт», «Ситилинк», «МВидео», «Эльдорадо», S7 и другие.

В рамках акции «переоделись» и сотни небольших, но от этого не менее ценных сообществ — например, «Бармены Смоленска» и «Новости села Гусиная Ляга» (Алтайский край).

«О ситуации с нашей олимпийской сборной говорили все: спортсмены, чиновники, политики, журналисты, простые пользователи. А бизнес молчал. Мы решили предложить нашему партнеру — «Тинькофф Банку» — высказаться первым.

Мы выбрали этого клиента, потому что он обладает яркой индивидуальностью, чтобы так рискнуть. «Тинькофф Банк» существенно развил идею, разработал визуальное оформление и придал необходимый масштаб. Его голос был услышан, к акции присоединились десятки брендов, в том числе и другие крупнейшие банки. Получается, что Олимпиада, которая когда-то мирила враждующие государства, в этот раз объединила конкурирующие компании. На ближайшие недели главное, что мы все #FromRussia. И отдельно мы благодарим за участие во флешмобе Федеральную антимонопольную службу — для любого агентства это практически высшее признание", — прокомментировали успех акции в агентстве Great.