То, что эта Олимпиада не станет для российских спортсменов легкой, было понятно сразу. Пока наши олимпийцы пытаются разогнаться и, наконец, вырвать заветные медали, авторы флешмоба #FromRussia в поддержку сборной команды России рассказали о его создании и итогах.
Неделю назад официальная страница «Тинькофф Банка» в социальных сетях преобразилась. Логотип появился в не свойственном бренду сером цвете в окружении надписи SUPPORTING ATHLETES FROM RUSSIA («Поддерживаем атлетов из России»). Шапка страницы тоже стала серой, на ней появился хэштег #FROMRUSSIA.
Такие перемены были предложены агентством Great, а развитие и реализацию взял на себя «Тинькофф Банк». Идею быстро подхватили, и вот уже сотни брендов отказываются от привычного имиджа и примеряют наш олимпийский серый цвет.
За считанные часы к флешмобу присоединились десятки федеральных брендов, крупные интернет-порталы, СМИ, государственные ведомства (ФАС, ФНС), политические партии («Единая Россия»), множество компаний, среди которых «Альфа Банк», «Сбербанк», МТС, «Мегафон», Платежная карта «Мир», Mail.Ru Group, «Юлмарт», «Ситилинк», «МВидео», «Эльдорадо», S7 и другие.
В рамках акции «переоделись» и сотни небольших, но от этого не менее ценных сообществ — например, «Бармены Смоленска» и «Новости села Гусиная Ляга» (Алтайский край).
«О ситуации с нашей олимпийской сборной говорили все: спортсмены, чиновники, политики, журналисты, простые пользователи. А бизнес молчал. Мы решили предложить нашему партнеру — «Тинькофф Банку» — высказаться первым.
Мы выбрали этого клиента, потому что он обладает яркой индивидуальностью, чтобы так рискнуть. «Тинькофф Банк» существенно развил идею, разработал визуальное оформление и придал необходимый масштаб. Его голос был услышан, к акции присоединились десятки брендов, в том числе и другие крупнейшие банки. Получается, что Олимпиада, которая когда-то мирила враждующие государства, в этот раз объединила конкурирующие компании. На ближайшие недели главное, что мы все #FromRussia.
И отдельно мы благодарим за участие во флешмобе Федеральную антимонопольную службу — для любого агентства это практически высшее признание", — прокомментировали успех акции в агентстве Great.
«Мы знаем, как вовлечь людей в интересную активность, как сделать так, чтобы о вас заговорили, делились вашими новостями. Такие навыки можно применять не только в маркетинге, но и создавать акции, способные помочь, поддержать, привлечь внимание. Коллеги из Great предложили отличную идею, которую мы воплотили в жизнь и масштабировали до участия в ней крупнейших брендов и государственных ведомств», — добавляет Дарья Ермолина, PR директор «Тинькофф Банка».