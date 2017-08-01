В Московской школе управления Сколково пройдет особенное событие о безопасности человека и общества

5 сентября 2017 года в Московской школе управления Сколково, пройдет особенное событие о безопасности человека и общества – Форум SafetyLeaders. Это ежегодное независимое мероприятие, где учитываются все точки зрения, мнения и позиции.

Ключевая часть мероприятия – дебаты, состоящие из нескольких секций и выступлений инсайт-спикеров, которые поделятся подходом «mind safely, make safely, share safety». Спикеры и эксперты дебатов – представители бизнеса и общественные деятели, а также делегаты от государственных и некоммерческих объединений. Будут найдены ответы на вопросы, волнующие каждого россиянина: сохранность финансов, дети в сети, как и куда утекают личные данные, будущее транспортной системы и беспилотные технологии, влияние СМИ на уровень безопасности и многое другие.

Организаторы предлагают зрителям онлайн-трансляцию дебатов и голосование за понравившегося спикера, а для гостей форума предусмотрели участие в конкурсах и подарки. Также любой желающий может принять участие в дебатах и высказать свою позицию: следите за новостями в официальной странице в Facebook.

Приятным дополнением к дебатам станет Церемония подведения итогов Премии SafetyLeaders. Премия направлена на выявление и поощрение практик повышения уровня безопасности человека и общества в различных областях. Организации любой формы собственности, успевшие подать заявку до 18 августа 2017 года и прошедшие конкурсный отбор, будут награждены в десяти основных категориях – подробнее на официальном сайте мероприятия.

Организатор – Фонд «Социальные проекты», основной деятельностью которого является организация и проведения общественно значимых мероприятий.