Традиционная встреча профессионалов пройдет 12 апреля в рамках выставки ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT

12 апреля в рамках выставки ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT состоится форум МАРКЕТИНГ В РИТЕЙЛЕ – традиционная встреча профессионалов на высшем уровне: интерактивные вопросы и ответы, обмен опытом с экспертами здесь и сейчас.

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:

Преобразование розничной торговли: глобальные тренды и перспективы;

Ритейл-инновации: Откройте для себя самые инновационные и необычные ритейл-формулы мира;

Измерение эффективности in-store кампаний (Measuring the effectiveness of in-store campaigns);

POS-Trilogy - оптимизация ритейл пространства инструментами store брендинга;

Питч-сессия Marketing Tech в ритейле / Маркетинг для розницы: новые технологии в лицах.

Среди докладчиков: Владимир Бирюков (партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям розничной отрасли в СНГ, Делойт), Ирина Чернобровкина (партнер Q&A по России и СНГ, руководитель премии «Лучший магазин года России», Q&A), Мартин Кингдон (Генеральный директор, POPAI UK&Ireland), Барт Ойеман (директор направления Store Branding, Retail Branding).

Участие бесплатно для представителей бренд-компаний, ритейлеров, компаний-участниц Ассоциации «Маркетинг в ритейле» POPAI.

Регистрация обязательна – отправьте запрос на pr@popairussia.com

Стоимость участия для остальных компаний: 7 000 рублей