На протяжении дня современный человек подвергается постоянному воздействию рекламы, и привлечь его внимание к тому или иному товару «возле полки» и за пределами торговой точки становится все труднее. Насколько digital-инструменты эффективны в сферах FMCG и Retail? Как изменится поведение клиентов в ближайшем будущем и как поставщикам c дистрибьюторами подготовиться к этим изменениям? В ситуации, когда покупательная способность населения повысилась, но россияне не спешат наращивать расходы, ставки в борьбе за покупателя становятся особенно высоки.
На самые актуальные вопросы и вызовы сферы торгового маркетинга потребительских товаров ответят 22 и 23 марта в Москве представители поставщиков, торговых сетей и аналитики ведущих исследовательских компаний в рамках FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2018.
Формат деловой программы – с упором на практику и применимость полученной информации в работе (80% программы - реальные кейсы).
Аудитория 100+ руководителей из компаний крупного и среднего бизнеса. Программа форума.
В деловой программе:
- Реальный портрет российских потребителей в 2018 году
- Новые рыночные тенденции и каналы привлечения покупателей
- Mobile как неотъемлемая часть комплексного подхода к продвижению продукта
- Сокращение реальных доходов населения. Когда цена - это главное.
- VR технологии в трейд - маркетинге
- Shopper marketing в мультиканальном digital-мире
- Комплексное позиционирование бренда
- Сбор и анализ данных о клиентах в цифровом мире
- Нейромаркетинг
Уже подтвердили свои выступления:
- Алексей Стрех, Head of Trade Marketing Russia and CIS, PERFETTI VAN MELLE
- Олег Василенко, Trade Marketing Director, EFES RUS
- Дмитрий Дмитриев, Директор по коммерческим операциям, ЛЕРУА МЕРЛЕН
- Анна Ткачева, Category Leadership Director – Main Aisle, MARS
- Дмитрий Полуянов, Директор по маркетингу, ТС КОМАНДОР
Аудитория: Руководители сферы торгового маркетинга, директора по развитию и продажам, представители торговых сетей, поставщиков продуктов и услуг.
Льготная регистрация действует до 1 марта. Постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum и их коллег. Регистрация доступна по ссылке.