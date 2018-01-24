Всероссийский форум по торговому маркетингу в сфере потребительских товаров

На протяжении дня современный человек подвергается постоянному воздействию рекламы, и привлечь его внимание к тому или иному товару «возле полки» и за пределами торговой точки становится все труднее. Насколько digital-инструменты эффективны в сферах FMCG и Retail? Как изменится поведение клиентов в ближайшем будущем и как поставщикам c дистрибьюторами подготовиться к этим изменениям? В ситуации, когда покупательная способность населения повысилась, но россияне не спешат наращивать расходы, ставки в борьбе за покупателя становятся особенно высоки.

На самые актуальные вопросы и вызовы сферы торгового маркетинга потребительских товаров ответят 22 и 23 марта в Москве представители поставщиков, торговых сетей и аналитики ведущих исследовательских компаний в рамках FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2018.

Формат деловой программы – с упором на практику и применимость полученной информации в работе (80% программы - реальные кейсы).

Аудитория 100+ руководителей из компаний крупного и среднего бизнеса. Программа форума.

В деловой программе:

Реальный портрет российских потребителей в 2018 году

Новые рыночные тенденции и каналы привлечения покупателей

Mobile как неотъемлемая часть комплексного подхода к продвижению продукта

Сокращение реальных доходов населения. Когда цена - это главное.

VR технологии в трейд - маркетинге

Shopper marketing в мультиканальном digital-мире

Комплексное позиционирование бренда

Сбор и анализ данных о клиентах в цифровом мире

Нейромаркетинг

Уже подтвердили свои выступления:

Алексей Стрех, Head of Trade Marketing Russia and CIS, PERFETTI VAN MELLE

Олег Василенко, Trade Marketing Director, EFES RUS

Дмитрий Дмитриев, Директор по коммерческим операциям, ЛЕРУА МЕРЛЕН

Анна Ткачева, Category Leadership Director – Main Aisle, MARS

Дмитрий Полуянов, Директор по маркетингу, ТС КОМАНДОР

Аудитория: Руководители сферы торгового маркетинга, директора по развитию и продажам, представители торговых сетей, поставщиков продуктов и услуг.

Льготная регистрация действует до 1 марта. Постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum и их коллег. Регистрация доступна по ссылке.