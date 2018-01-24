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На самые актуальные вопросы и вызовы сферы торгового маркетинга потребительских товаров ответят 22 и 23 марта в Москве представители поставщиков, торговых сетей и аналитики ведущих исследовательских компаний в рамках FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2018.

Формат деловой программы – с упором на практику и применимость полученной информации в работе (80% программы - реальные кейсы).

Аудитория 100+ руководителей из компаний крупного и среднего бизнеса. Программа форума.

В деловой программе:

  • Реальный портрет российских потребителей в 2018 году
  • Новые рыночные тенденции и каналы привлечения покупателей
  • Mobile как неотъемлемая часть комплексного подхода к продвижению продукта
  • Сокращение реальных доходов населения. Когда цена - это главное.
  • VR технологии в трейд - маркетинге
  • Shopper marketing в мультиканальном digital-мире
  • Комплексное позиционирование бренда
  • Сбор и анализ данных о клиентах в цифровом мире
  • Нейромаркетинг

Уже подтвердили свои выступления:

  • Алексей Стрех, Head of Trade Marketing Russia and CIS, PERFETTI VAN MELLE
  • Олег Василенко, Trade Marketing Director, EFES RUS
  • Дмитрий Дмитриев, Директор по коммерческим операциям, ЛЕРУА МЕРЛЕН
  • Анна Ткачева, Category Leadership Director – Main Aisle, MARS
  • Дмитрий Полуянов, Директор по маркетингу, ТС КОМАНДОР

Аудитория: Руководители сферы торгового маркетинга, директора по развитию и продажам, представители торговых сетей, поставщиков продуктов и услуг.

Льготная регистрация действует до 1 марта. Постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum и их коллег. Регистрация доступна по ссылке.

 

 