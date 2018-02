Финская Kesko ведет переговоры о продаже последнего российского актива

Финский холдинг Kesko ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с французской сетью Leroy Merlin, сообщается на сайте холдинга.

«Переговоры продолжаются, договорённостей пока не достигнуто», — говорится в сообщении компании. Если переговоры приведут к подписанию соглашения, то об этом будет объявлено отдельно. Если же о сделке договориться не удастся, Kesko дальше продолжит развивать российский бизнес.

«К-Раута» – последний актив финской Kesko в России. Летом 2016 года Kesko закрыла сделку по продаже российских магазинов спорттоваров Intersport. А в конце того же года компания продала свои продовольственные гипермаркеты «К-Руока» «Ленте». Тогда сообщалось, что финский ритейлер намерен сосредоточиться на домашнем рынке, в частности, расширяться в сфере недвижимости и продаж автомобилей.

Сейчас «К-Раута» насчитывает 14 магазинов, за 2017 год был открыт один новый магазин. «К-Раута», как и Leroy Merlin работает в DIY-сегменте (Do It Yourself, «сделай сам») и специализируется на продаже стройматериалов, товаров для дома и ремонта.