Основные показатели холдинга Alphabet росли двузначными темпами



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Холдинг Alphabet, которому принадлежит Google, отчитался об отличном старте 2017 года. Его выручка выросла на 22%, рекламные доходы - почти на 19%, чистая прибыль — на 29%. Квартальные результаты холдинга превысили ожидания аналитиков - выручка Alphabet достигла 24,75 млрд долларов при прогнозируемых 24,2 млрд.

Финансовый директор Alphabet Рут Порат объясняет высокие результаты инвестициями в новые продукты и развитием новых направлений. Скандал вокруг YouTube не оказал существенного влияния на видеохостинг: по словам Порат, выручка сервиса продолжает расти существенными темпами.

Кроме того, в первом квартале увеличилось число переходов по рекламным объявлениям (+44%), а стоимость клика упала на 19%. Доля расходов на покупку трафика (TAC) осталась практически на прежнем уровне — на нее приходится 22% рекламной выручки. Годом ранее его доля составляла 21%.

По прогнозам eMarketer, в 2017 году Google займет 40,7% digital рынка США. На интернет-гиганта придется 78% бюджетов, которые американские рекламодатели потратят на контекстную рекламу. Угрозой для бизнеса компании являются разве что маркетологи, недовольные непрозрачностью рекламных метрик.