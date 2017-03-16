Аналитики eMarketer прогнозируют рост расходов на цифровую рекламу



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Google и Facebook в текущем году могут взять под контроль не менее 60% растущего рынка цифровой рекламы, следует из прогноза eMarketer.

По информации исследовательской группы, расходы на цифровую рекламу в США в текущем году вырастут на 15, 9%, до 83 млрд долларов. Доминирующую позицию на рынке сохранит Google, доля которой в текущем году может повыситься еще на 16, 1%, до 28, 5 млрд долларов. Таким образом, поисковый гигант займет до 78% американского рынка.

“Доминирование Google в поиске, особенно в мобильном поиске, во многом связано с растущей тенденцией потребителей использовать смартфоны для того, чтобы найти все: от деталей продукта до направлений”,— прокомментировала положение Google аналитик eMarketer Моника Пирт.

В свою очередь росту Facebook во многом будет способствовать растущая популярность Instagram. Как ожидается, именно это приложение принесет социальной сети 20% доходов от мобильных устройств. Для сравнения в прошлом году этот показатель составил 15%. В целом, по прогнозам специалистов, доля Facebook на рынке цифровой рекламы вырастет почти на 20%.

Часть рекламных доходов у Google и Facebook, по мнению экспертов из eMarketer, может отобрать Snap, чье IPO стало одним из самых ожидаемых событий текущего года. В общей сложности по итогам первого раунда размещения владельцу мессенджера Snapchat, удалось привлечь 3,4 млрд долларов. По прогнозам в 2017 году доходы от рекламы Snapchat вырастут на 157,8% до 770 млн в США.