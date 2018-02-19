Картина, вышедшая в прокат 14 февраля, собрала уже более полумиллиарда рублей

Музыкально-спортивный фильм «Лёд» в период с 15 по 18 февраля собрал в кинопрокате 451,9 млн рублей, а общие сборы составили 545,4 млн рублей. Это сделало картину лидером проката в России и СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.

Премьера киноленты Олега Трофима состоялась 14 февраля. В этот день фильм заработал около 200 млн рублей. В центре сюжета – драматическая история фигуристки, которая из-за ошибки партнера получает травму. Но вдруг появляется человек, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.

На втором месте по сборам – «Пятьдесят оттенков свободы», заработавшие за выходные 122,7 млн рублей. Третьим стал еще один российский фильм «Движение вверх», собравший 25,8 млн руб. за уикенд, общая сумма сборов достигла 3 млрд рублей. Четвертое место у картины «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», пятое – у фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».