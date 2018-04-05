Компания бесплатно перевезёт 440 тысяч болельщиков в современных вагонах

РЖД подписала спонсорский контракт с Международной федерацией футбола, согласно которому получила статус официального регионального спонсора ЧМ-2018, сообщили в компании.

РЖД запустит на время Чемпионата 728 дополнительных пассажирских рейсов, в которых болельщикам будет предложено более 440 тыс. бесплатных мест. Для перевозки планируют задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка», скоростные поезда «Стриж». Составы будут формироваться из купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами.

«Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будет обслуживать 31 вокзальный комплекс ОАО „РЖД“ в 11 городах. Компания в настоящее время завершает модернизацию задействованных вокзалов, а также реализует комплексную программу по обеспечению транспортной безопасности на объектах инфраструктуры. Программа включает в себя строительство новых зон досмотра, оснащение вокзалов современным досмотровым оборудованием и модернизацию систем видеонаблюдения», — сообщают в РДЖ.

Соглашение подписали глава РЖД Олег Белозеров, коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и директор ФИФА по стратегии маркетинга и продаж Иэн Дауни.

Напомним, что спонсорами ЧМ-2018 уже стали две российские компании: Альфа-банк и «Ростелеком». Кроме того, «Газпром» является официальным партнером ФИФА.