В этом году местом проведения Международного маркетинг & digital фестиваля выбран украинский город

Почему именно Черновцы? Перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте вспомним ключевые составляющие любого рекламного фестиваля: конкурсная программа с церемонией награждения победителей, образовательная программа в виде научно-практической конференции и много-много общения с коллегами по цеху. Для последнего, (профессиональной тусовки) едва ли не самым важным является атмосфера. Обычно она очень сильно зависит от локации – места проведения.

В прошлом году фестиваль проходил в одной из достопримечательностей Украины – историческом центре Львова, который в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таких памятников в Украине всего 7. В этом году, продолжая традицию, главной локацией фестиваля WOW DONE AWARDS 2018 была выбрана Резиденция митрополитов Буковины и Далмации – сейчас Черновицкий Национальный Университет, который также внесен в Наследие ЮНЕСКО.

Черновцы считают жемчужиной архитектуры, одним из красивейших городов Украины и называют «маленьким Парижем». Этот город, наполнен непревзойденным архитектурным наследием эпохи Габсбургов, глубокой историей, духом античной культуры, интересными традициями и впечатляющими пейзажами.

Австрийский публицист Георг Гайнцен писал о Черновцах: «Город, где воскресный день начинался с Шуберта, а заканчивался дуэлью. Город – на полпути между Киевом и Бухарестом, между Краковом и Одессой – был негласной столицей Европы. Здесь тротуары подметали букетами роз, а книжных магазинов было больше, чем пекарен».

Вопреки всем преимуществам проведения фестиваля в городе Черновцы, добраться туда – дело не из легких. Несмотря на то, что расстояние от Киева в Черновцы – 527 километра, вариантов достижения пункта назначения не так много. Доехать можно собственным транспортом, поездом или самолетом (один в день), поэтому советуем заранее приобрести билеты и продумать маршрут.

Оргкомитет решил облегчить путешествие для участников, организовав автобус Киев-Черновцы-Киев. Автобус будет заказан, если наберется более 30 желающих.

Информация о расписании трансфера, стоимости и бронировании доступна на сайте.

Подробная программа будет опубликована в скором времени, поэтому следите за новостями.

Планируйте свои путешествия и получите мощный заряд эмоций и вдохновения на фестивале WOW DONE AWARDS 23 и 24 марта в Черновцах!

В случае возникновения вопросов, просим обращаться в оргкомитет: +380 44 490-90-30, Екатерина Грабовская, festival@vrk.org.ua и Ольга Подгорская, project@vrk.org.ua.