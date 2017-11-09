Тема экспозиции – искусственный интеллект



Иллюстрация: Никита Кибирев

Участники Международного фестиваля креативности получат возможность познакомиться с работами топовых иллюстраторов Москвы. Тема выставки – искусственный интеллект.

28 ноября в пространстве Digital October в рамках Фестиваля креативности Great Eight пройдет выставка работ столичных иллюстраторов и художников. Для участия организаторы совместно с иллюстраторским агентством Bang!Bang! пригласили Никиту Кибирева, Михаила Вырцева, Марию Меньшикову, Алексея Курбатова, Дмитрия Лигай, Валерия Зарытовского, Валерия Гольникова Wa11.

Художникам предоставлена полная свобода творчества и самореализации: они могут осветить эту тему как рефлексию на все происходящее вокруг искусственного интеллекта или создать новое видение и смысл этого термина.

Фестиваль креативности Great Eight состоится 27-28 ноября 2017 года.